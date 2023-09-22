اندلاع حريق في أكبر مصافي الكويت +فيديو

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وأضافت أن "فرق الإطفاء في المصفاة تقوم حاليا بالتعامل مع الحريق"، مشيرة إلى أنها ستعلن المزيد من التفاصيل فور توفرها.

من جهتها قالت صحيفة "الراي" الكويتية إن نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود والناطق الرسمي لشركة البترول الوطنية غانم العتيبي، أكد أن فرق الإطفاء التابعة للشركة سيطرت على الحريق الذي اندلع مساء اليوم في تمام الساعة عند 8.37 مساء في الوحدة رقم 35 في المنطقة السادسة بمصفاة ميناء الأحمدي.

وأفاد العتيبي بأن الحريق لم يسفر عن أي إصابات بشرية وأن عمليات الإنتاج والتصدير في المصفاة لم تتأثر جراء الحريق واستمرت وفق برنامجها المعتاد.

ووثق مقطع فيديو الحريق الذي اندلع في مصفاة ميناء الأحمدي أكبر مصفاة للبترول في الكويت.