شاهد.. مشهد للرئيس السوري وعقيلته في الصين يثير تفاعلا واسعًا

العالم - سوريا

وتداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، صباح اليوم السبت، بشكل واسع مقطع فيديو للرئيس السوري وعقيلته قبيل التوجه لحضور مأدبة غداء رسمية أقامها الرئيس الصيني.

وتظهر المشاهد قيام عقيلة الرئيس السوري بمساعدة زوجها في وضع إحدى الشارات على الهندام الرسمي، الأمر الذي حصد تفاعلا واستحسانا واسعا بين المغردين والنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت رئاسة الجمهورية العربية السورية على "تلغرام"، صورا تظهر مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته بالمأدبة الرسمية التي أقامها الرئيس الصيني شي جين بينغ على شرف الزعماء ورؤساء الوفود المدعوين لحفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية 19، التي تنطلق مساء اليوم في مدينة خانجو الصينية.

وعقد الرئيس السوري ونظيره الصيني، أمس الجمعة، لقاء قمة في مدينة خانجو الصينية، وقعا خلالها اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين البلدين.