السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣
٠١:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. مشهد للرئيس السوري وعقيلته في الصين يثير تفاعلا واسعًا

السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

تحظى زيارة الرئيس السوري بشار الأسد، وعقيلته إلى جمهورية الصين الشعبية، باهتمام شعبي واسع في سوريا، بالإضافة إلى اهتمام دولي كبير لما قد تتمخض عنه هذه الزيارة التي تعتبر الأولى من نوعها.

العالم - سوريا

وتداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، صباح اليوم السبت، بشكل واسع مقطع فيديو للرئيس السوري وعقيلته قبيل التوجه لحضور مأدبة غداء رسمية أقامها الرئيس الصيني.

وتظهر المشاهد قيام عقيلة الرئيس السوري بمساعدة زوجها في وضع إحدى الشارات على الهندام الرسمي، الأمر الذي حصد تفاعلا واستحسانا واسعا بين المغردين والنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت رئاسة الجمهورية العربية السورية على "تلغرام"، صورا تظهر مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته بالمأدبة الرسمية التي أقامها الرئيس الصيني شي جين بينغ على شرف الزعماء ورؤساء الوفود المدعوين لحفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية 19، التي تنطلق مساء اليوم في مدينة خانجو الصينية.

وعقد الرئيس السوري ونظيره الصيني، أمس الجمعة، لقاء قمة في مدينة خانجو الصينية، وقعا خلالها اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

روابط ذات صلة

الرئيسان السوري والصيني يوقّعان إتفاقية التعاون الإستراتيجي بين البلدين

المقداد: زيارة الرئيس السوري للصين قفزة جديدة في تاريخ علاقات البلدين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إيران ترد على تخرصات نتنياهو: نحتفظ بحق الرد على أي تهديدات

الشهيد سلیماني یلفت الأنظار في معرض بغداد الدولي للكتاب

السفير الايراني في بغداد يلتقي اعضاء اتحاد الصناعات العراقي

شاهد.. مشهد للرئيس السوري وعقيلته في الصين يثير تفاعلا واسعًا

حرب "الحرير " و " التوابل"

شاهد بالفيديو.. بعد ان اصبحت قوة اقليمية.. ايران تنشأ أكبر حديقة تكنولوجية بالمنطقة