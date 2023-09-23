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الشهيد سلیماني یلفت الأنظار في معرض بغداد الدولي للكتاب

الشهيد سلیماني یلفت الأنظار في معرض بغداد الدولي للكتاب
السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

شارکت "دار الكتاب والأدب الإيراني"، في معرض بغداد الدولي الرابع والعشرين للكتاب، لتقديم وعرض 1100 اصدار ومجلد في مختلف المجالات بما في ذلك كتب تتحدث عن شخصية الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد ابومهدي المهندس والتي لفتت انظار الزوار.

العالم - ايران

وافادت ارنا، ان معرض بغداد الدولي الرابع والعشرين للكتاب، يستضيف ناشرين من العراق وإيران ولبنان ومصر والمغرب وسوريا وأمريكا والأردن والإمارات العربية المتحدة والكويت وتركيا والمملكة العربية السعودية، في الفترة من 18لغایة 27 سبتمبر الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن دار الكتاب والأدب الإيراني، تشارك للمرة الثالثة في هذا الحدث، في جناح بمساحته 60 مترًا مربعًا، حيث يتم تقديم 1100 عنوان من الكتب والاصدارات الحديثة في المجالات الإسلامية والأدب للكبار والأطفال والشباب، فضلا عن الكتب الحوزوية والجامعية، وتعليم اللغة الفارسية، والدفاع المقدس، وكتب خاصة بموضوع الشهيدين الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، وقسماً خصص للقرآن الكريم.

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