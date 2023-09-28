الجمهوريون يطلقون جلسات استماع في التحقيق الرامي لعزل بايدن

العالم - خاص بالعالم

في مستجدات سباق السلطة هذا يطلق الجمهوريون جلسات استماع في اطار مساعيهم لعزل الرئيس الاميركي جو بايدن، في تصعيد لتحقيق مرتبط بالفساد بدأ قبل ثمانية أشهر وفشل في الكشف عن أدلة على أي مخالفات ارتكبها الرئيس.

إدارة بايدن قللت من أهمية المساعي على اعتبارها مجرد 'حيلة' متهمة الجمهوريين بمحاولة تشتيت انتباه الناخبين. واتهم رئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي الرئيس الديموقراطي بالكذب بشأن علمه بتعاملات نجله هانتر بايدن التجارية؛ والذي يقول جمهوريون إن جو بايدن استفاد منها بشكل ينطوي على فساد عندما كان نائبا للرئيس.

وفي أبرز الاحداث ضمن قائمة الازمات؛ تعود للواجهة المخاوف من الإغلاق الفدرالي كاللذي وقع في العام الفين وتسعة عشر إبان حكم ترامب بسبب عدم الاتفاق على مشروع قانون للتمويل المؤقت.

ومع اقتراب نفاد أموال الحكومة الاتحادية تظهر أي علامة على التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المختلفة في صفوف الجمهوريين بالكونغرس لإقرار مشروع قانون للتمويل المؤقت، الأمر الذي يؤدي إلى إغلاق العديد من مؤسسات الدولة.

ويشير الانقسام إلى أنه من المرجح للغاية إغلاق الحكومة الاتحادية لرابع مرة في عشر سنوات الأحد المقبل.

وكالة موديز حذرت من أن الإغلاق الحكومي سيضر بالتصنيف السيادي للبلاد، في حين خفضت وكالة فيتش منذ شهر تصنيف الولايات المتحدة درجة واحدة بسبب أزمة سقف الديون.

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