صعود اليمين الشعبوي في ألمانيا مقابل انخفاض قياسي لشعبية حكومة شولتز

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وانخفض تأييد الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الذي ينتمي إليه شولتز إلى 17%، وهو ما يقل بمقدار 8.7% عن نتائجه في الانتخابات الفيدرالية قبل عامين، وفقا للاستطلاع الذي أجراه معهد "إنسا".

أما الحزبان الحاكمان الآخران، حزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر الليبرالي، فقد حصلا على 14% و6% على التوالي. ويعد مستوى الدعم المشترك البالغ 37% هو الأدنى لائتلاف شولتز منذ انتخابه في سبتمبر 2021، وفق ما أوردت "بلومبرغ".

وحافظ أكبر أحزاب المعارضة، الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ (حزب المستشارة السابقة أنجيلا ميركل)، على نسبة 27%، في حين حصل حزب "البديل من أجل ألمانيا" الشعبوي اليميني على نقطة أخرى، وبلغ الآن 22%.

"بلومبرغ" لفتت إلى أن صعود حزب "البديل من أجل ألمانيا"، الذي ينفي صلة أزمة المناخ بأي نشاط بشري، ويرفض عضوية الاتحاد الأوروبي، ويريد وقف الهجرة إلى البلاد، يثير قلق الأحزاب الديمقراطية والمستثمرين.

وفي ولايات براندنبورغ وتورينغيا وساكسونيا في شرق ألمانيا، حيث ستُعقد انتخابات في الولايات العام المقبل، يعد حزب "البديل من أجل ألمانيا" حاليا أقوى حزب حيث حصل على أكثر من 30% في استطلاعات الرأي.