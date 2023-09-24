وفد صهيوني في السعودية لأول مرة وبشكل رسمي وردود فعل النشطاء

العالم – نقطة تواصل

وسلط البرنامج الضوء على ما قاله ولي العهد السعودي:"نحن نقترب اكثر"، وذلك خلال لقاء خاص مع قناة فوكس نيوز الامريكية حيث ان رياح التطبيع تعدل مسارها وتهب فوق ارض الحرمين بقوة فقد بلغت ذروتها تحديدا الاسبوع الماضي، عند استقبال وفد صهيوني في السعودية لأول مرة وبشكل رسمي، حيث اعرب اعضائه عن سعادتهم الكبيرة لاستقبالهم بحفاوة بالغة في السعودية.

ورصد البرنامج لقاء ولي العهد السعودي التلفزيوني وعبر قناة أمريكية حظي بتفاعل كبير من قبل رواد المنصات الرقمية لدول الخليج الفارسي ما بين مؤيد وناقد ومعارض وهنالك تعليقات حفلت بها المنصات السعودية الرقمية، حيث وردت تعليقات كثيرة ترفض التطبيع مشيرة الى ان الشعب السعودي لن يطبّع فكان وسم هاشتاق "الشعب السعودي لن يطبع"، من اكثر الوسوم تعليقا وتفاعلا.

حيث غرد "نحو الحرية" على منصه "x" قائلا:" كل اتفاقيات التطبيع لن تهزم هذا الشعب المتمسك بارضه.

وفي منصه "x"غرّد الدكتور عوض القرني قائلا:" أي إتفاقيه سلام او استسلام تفرط في شبر من فلسطين وبخاصه في القدس فهي لا تمثل امتنا وهي غير معنية بها وعند اطفال الاقصى الخبر اليقين"، وتم استعراض بوست يبين التطبيع التدريجي العلني للنظام السعودي.



كما سلط البرنامج الضوء على اقتراب التطبيع بحسب ولي العهد السعودي وكانت هناك وحشية الاحتلال الصهيوني ترتفع وتيرتها من خلال اجراءات التنكيل بالشعب الفلسطيني، وتحديدا في مخيم جنين الذي قدم الشهداء جدد فيما كانت الامارات المطبعة تنسل وتنأى بنفسها عن مسرح الجريمة الصهيونية فيصرّح سفيرها في الدولة الراعية والداعمة والمباركة لجرائم الصهاينة وتم استعراض مقطع فيديو للسفير الاماراتي في واشنطن قائلا :"الامر صعب صعب وهو يحصل بطريقة غير مرئية وسيجعل العودة الى حل الدولتين أكثر تحديا".

كم استعرض البرنامج فيديو يبيّن اماراتيا يهنئ اليهود في السنة العبرية الجديدة.

كما بحث برنامج نقطه تواصل في البحرين المطبعة حتى النخاع، فوزير خارجيتها صرّح هذا الاسبوع بان البحرين اسست علاقة دبلوماسية مع "اسرائيل" لدعم جهود احلال السلام، فما كان من النشطاء البحارنة الا ان يذكروا نظام البحرين بتاريخ الثالث عشر من سبتمبر لليوم الوطني لمقاومة التطبيع، وكان للشيخ عيسى قاسم هذا الاسبوع موقف صارم لمحاولة النظام البحريني فرض التطبيع على شعب اصيل مقاوم للصهاينة حتى اخر نفس، حيث غرد الشيخ قاسم قائلا:" تطبيع النظام السياسي الحاكم في البحرين مع العدو الصهيوني خروج على سيادة الشعب الرافض نهائيا لهذا التطبيع، يجب التراجع عنه حالا، وكل خطوة على طريقه جريمة في حق الشعب".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...