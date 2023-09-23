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إصابة ثلاثة مواطنين فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة

إصابة ثلاثة مواطنين فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة
السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين بجروح، وآخرون بحالات اختناق، مساء اليوم السبت، في تجدد تظاهرات الشباب الثائر شرق قطاع غزة، نصرة للمسجد الأقصى، في حين قصفت طائرات الاحتلال مرصدًا للمقاومة.

العالم - فلسطين

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، إصابة ثلاثة مواطنين برصاص قوات الاحتلال شرق قطاع غزة.

وقال مصدر طبي: إن العشرات أصيبوا أيضا بحالات اختناق بالغاز المسيل الدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال لقمع التظاهرات شرق القطاع.

وأفاد مصدر محلي أن الشباب الثائر تظاهروا شرق رفح وخانيونس وغزة، وأشعلوا إطارات السيارات ورفعوا أعلام فلسطين ورددوا هتافات وطنية.

ومنذ نحو أسبوعين يتظاهر الشباب الثائر شرق قطاع غزة للتنديد بجرائم الاحتلال ضد المسجد الأقصى والقدس المحتلة.

وفي تطورٍ ذي صلة، شنت طائرات الاحتلال غارتين استهدفتا مرصدًا للمقاومة شرق حي الزيتون ما أدى إلى تدميره دون الإبلاغ عن إصابات.

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