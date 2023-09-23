إصابة ثلاثة مواطنين فلسطينيين برصاص الاحتلال في غزة

العالم - فلسطين

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، إصابة ثلاثة مواطنين برصاص قوات الاحتلال شرق قطاع غزة.

وقال مصدر طبي: إن العشرات أصيبوا أيضا بحالات اختناق بالغاز المسيل الدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال لقمع التظاهرات شرق القطاع.

وأفاد مصدر محلي أن الشباب الثائر تظاهروا شرق رفح وخانيونس وغزة، وأشعلوا إطارات السيارات ورفعوا أعلام فلسطين ورددوا هتافات وطنية.

ومنذ نحو أسبوعين يتظاهر الشباب الثائر شرق قطاع غزة للتنديد بجرائم الاحتلال ضد المسجد الأقصى والقدس المحتلة.

وفي تطورٍ ذي صلة، شنت طائرات الاحتلال غارتين استهدفتا مرصدًا للمقاومة شرق حي الزيتون ما أدى إلى تدميره دون الإبلاغ عن إصابات.