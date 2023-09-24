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الرئيس السوري وزوجته يحضران في افتتاح دورة الألعاب الآسيوية بالصين

الرئيس السوري وزوجته يحضران في افتتاح دورة الألعاب الآسيوية بالصين
الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

افتتحت، أمس رسمياً دورة الألعاب الآسيوية في نسختها التاسعة عشرة التي تستضيفها مدينة خانجو الصينية والتي تستمر منافساتها لغاية الثامن من تشرين الأول المقبل وحضر في مراسم الإفتتاح الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد.

العالم - سوريا

حفل الافتتاح الذي حضره الرئيس الصيني شي جين بينغ، وعدد من رؤساء الدول والمسؤولين الرياضيين العالميين، وقادة الوفود المشاركين، إضافة إلى ثمانين ألف متفرج، تضمن العديد من الفقرات الاستعراضية الرياضية، كما تم استعراض للوفود الرياضية المشاركة وإضاءة الشعلة الاحتفالية، وعرض للرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد وتكنولوجيا الواقع المعزز.

وفي كلمة له خلال الافتتاح نوه القائم بأعمال رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي راجا راندير سينغ بجهود اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية، من خلال استعدادها للمهرجان الرياضي القاري.

وقال سينغ: «لقد قمتم بعمل رائع في التحضير لدورة الألعاب الآسيوية، كان التأجيل لمدة عام بسبب جائحة كورونا إلا أن اجتهادكم وتصميمكم سيؤتي ثماره على مدار الأيام الـ16 القادمة، وستتلقون المكافأة الأكبر بتحقيق دورة الألعاب الآسيوية الأكثر جمالاً ونجاحاً على الإطلاق».

في السياق قال رئيس البعثة الرياضية السورية المشاركة في الدورة عمر العاروب إن هذه الدورة مهمة جداً للاعبينا، لأنها تأتي في المرتبة الثانية بعد الأولمبياد العالمي، وسنشارك في الألعاب الفردية ورياضيونا جاؤوا للمنافسة وليس للمشاركة فقط، واختيار الرياضيين المشاركين جاء بالنوعية وليس بالكم، وثقتنا بهم كبيرة لتحقيق إنجاز مهم في هذا المحفل الكبير.

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