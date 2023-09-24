سامح شكري: حريصون على مواصلة مفاوضات سد النهضة

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وأضاف في كلمته خلال المناقشة السياسية العامة للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة أن “مصر تعتمد على مياه النيل بنسبة 80% فيما يجعلها عرضة للتأثر بشدة بأي استخدام غير مستدام لمياه النهر، في الوقت الذي تستمر فيه إثيوبيا في ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي في خرق صريح للقانون الدولي”.

وأكد موقف مصر الرافض لأي إجراءات أحادية لإدارة الموارد المائية ومنها سد النهضة الإثيوبي، مضيفا أنه “لا مجال لفرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة 100 مليون مصري”.

وتابع “رغم التعنت الإثيوبي في ملف سد النهضة إلا أننا حريصون على مواصلة المفاوضات للتوصل لحل يرضي الأطراف”.

وأكد وزير الخارجية المصري أن مصر تتطلع لتعزيز السلم والاستقرار في محيطها الإقليمي وعلى الساحة الدولية، لافتا إلى أن مسؤولية تسوية النزاعات تقع على مسؤولية جميع الدول وليست الأطراف المنخرطة فقط.

وبدأت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا جولة ثانية من المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، الذي بنته الأخيرة على نهر النيل.

وقالت وزارة الري المصرية في بيان لها اليوم إن الجولة تأتي في إطار “استكمال الجولات التفاوضية التي بدأت في القاهرة يومي 27-28 أغسطس/آب الماضي”.

وكانت المفاوضات قد توقفت بين الدول الثلاث في إبريل/نيسان 2021.