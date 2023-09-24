تواصل إطلاق النار في كوسوفو بعد مقتل شرطي

وقال رئيس وزراء كوسوفو، عبر منصة "إكس"، إنّ "إطلاق النار على الشرطة مستمر. ولهذا السبب طلبنا من صربيا التوقف عن تشجيع الهجمات الإرهابية" في شمال كوسوفو.

وكان كورتي قد أعلن، في منشور سابق على "فيسبوك"، أن شرطياً قتل وأصيب آخر في إطلاق نار بقرية في شمال البلاد في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وأضاف: "في الوقت الراهن، إطلاق النار على شرطتنا من أسلحة ذات عيارات متنوعة لا يزال جارياً"، ووصف الواقعة بأنها "عمل إرهابي". وتابع قائلاً: "المهاجمون محترفون ويرتدون أقنعة ومدججون بالأسلحة".

وتصاعدت حدة التوتر في كوسوفو، الإقليم الصربي السابق، بعد الاشتباكات التي وقعت في مايو/أيار عندما أصيب أكثر من 90 جندياً من قوات حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي ونحو 50 متظاهراً صربياً في شمال كوسوفو.

ويشكل الألبان أكثر من 90% من السكان في كوسوفو، فيما يشكل الصرب الأغلبية فقط في المنطقة الشمالية، حيث من المقرر إنشاء اتحاد لبلديات ذات أغلبية صربية.

وتعثرت المحادثات التي يرعاها الاتحاد الأوروبي بشأن تطبيع العلاقات بين الخصمين السابقين الأسبوع الماضي، حيث ألقى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل اللوم على كورتي لفشله في إنشاء رابطة البلديات ذات الأغلبية الصربية، التي من شأنها أن تمنحها المزيد من الحكم الذاتي.