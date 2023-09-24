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لابيد: تخصيب السعودية اليورانيوم يهدد أمن "إسرائيل"

لابيد: تخصيب السعودية اليورانيوم يهدد أمن
الأحد ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الأحد، "تأييده لاتفاق التطبيع مع السعودية" بحسب المصادر الصهيونية.

وقال لابيد، خلال حديثه مع هيئة البث الرسمية "كان"، إنه يعارض السماح للسعودية بتخصيب اليورانيوم، معتبرًا أن هذا يهدد أمن "إسرائيل".

وأضاف: أن "الأتراك والمصريين سيرغبون فورا بدخول عملية تخصيب اليورانيوم والإماراتيين سيتخلون عن الاتفاق الذي وقعوا عليه وسيرغبون بتخصيب اليورانيوم".

وتابع: "من خلال مفاوضات صعبة يمكن التوصل إلى اتفاق دون تخصيب اليورانيوم على أرض السعودية، بدلا من هذا المسار غير المؤكد، فكل ما تدخله إلى الشرق الأوسط يمكن أن يصل إلى الأيدي الخطأ".

وكان مسؤولون أمنيون صهاينة عبروا عن رفضهم اتفاقا يمنح المملكة العربية السعودية القدرة على تخصيب ‏اليورانيوم، حتى ولو كان تحت مظلة أمريكية.‏

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