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خلال لقائه رئيس وزراء الصين...

الأسد: الصداقة السورية الصينية مبنية على تاريخ متشابه

الأسد: الصداقة السورية الصينية مبنية على تاريخ متشابه
الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن سورية اليوم أكثر تمسكاً بالتوجه شرقاً لأنه الضمانة السياسية والثقافية والاقتصادية بالنسبة لها وهذا مبدأ في السياسة السورية.

العالم-سوريا

وأشار الرئيس الأسد خلال لقائه اليوم رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في العاصمة الصينية بكين إلى أن الصداقة والثقة بين سورية و الصين مبنية على تاريخ متشابه ومبادئ ثابتة، وهذه المبادئ هي ذاتها التي يمكن أن ننطلق منها باتجاه المستقبل.

واعتبر الرئيس الأسد أن العلاقة بين البلدين يمكن أن تنطلق بقوة أكثر من خلال المبادرات الثلاث التي طرحها الرئيس شي جين بينغ لتطوير التعاون في المجال الاقتصادي والثقافي وخلق مشاريع استثمارية مشتركة ضمن مبادرة الحزام والطريق، لافتاً إلى أن معظم دول العالم تتطلع لأن تتحول العملة الصينية “اليوان” إلى عملة دولية لاسيما وأن السلاح الغربي ضد دول العالم هو سلاح الدولار.

وقدم الرئيس الأسد الشكر للحكومة الصينية على دعمها سورية في حربها على الإرهـاب، وفي مواجهتها للكارثة التي تسبب بها الزلزال.

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خلال لقائه رئيس وزراء الصين... الأسد: الصداقة السورية الصينية مبنية على تاريخ متشابه

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