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إسلامي: طهران تتوقع إغلاق الملفات النووية المتبقية

إسلامي: طهران تتوقع إغلاق الملفات النووية المتبقية
الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية خلال الاجتماع السنوي للمؤتمر العام للوكالة ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية عازمة على زيادة حصة الكهرباء من الطاقة النووية إلى 20 ألف ميغاواط بحلول عام 2040 بما يتماشى مع خططها التنموية الوطنية الاستراتيجية .

العالم - ايران

يتبع..

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