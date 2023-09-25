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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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بانوراما
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إسلامي: طهران تتوقع إغلاق الملفات النووية المتبقية
الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش
قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية خلال الاجتماع السنوي للمؤتمر العام للوكالة ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية عازمة على زيادة حصة الكهرباء من الطاقة النووية إلى 20 ألف ميغاواط بحلول عام 2040 بما يتماشى مع خططها التنموية الوطنية الاستراتيجية .
العالم
-
ايران
يتبع..
تصنيف :
أهم الأخبار
إیران
سياسة
كلمات دليلية :
الطاقة الذرية
إسلامي
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.