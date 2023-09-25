ايران الثانية عالميا في إنتاج دواء السكتة الدماغية

العالم - ايران

تم اليوم الاثنين تدشين خط إنتاج لعقار "آلتيبلاز" Alteplase البيولوجي والدواء الوحيد المعتمد من إدارة الغذاء والدواء الاميركية FDA لعلاج السكتة الدماغية الحادة في احدى الشركات المعرفية الايرانية.

ودواء "آلتيبلاز" هو الدواء الوحيد المستخدم في علاج السكتة الدماغية الإقفارية الحادة ويمنع حدوث العديد من المضاعفات والإعاقات الناجمة عن السكتة الدماغية. والتكنولوجيا التي تستخدمها الشركة المعرفية الإيرانية ، بالإضافة إلى جعل ايران الدولة الثانية في انتاج هذا الدواء عالميا، فقد اتاح توفيره داخل ايران والأسواق الدولية بسعر آقل.

ودواء "آلتيبلاز" الذي يتم تسويقه تحت العلامة التجارية "آلتلايز" من قبل شركة "آرنا حيات دانش" المعرفية، بالإضافة إلى العلاج التخثري للسكتة الدماغية الحادة، يستخدم ايضا في حالات مثل العلاج التخثري للأزمة القلبية الحادة لتقليل معدل الوفيات بسبب قصور القلب و العلاج التخثري للانسداد الرئوي الحاد الضخم مع عدم استقرار الدورة الدموية.

تجدر الإشارة إلى أن متوسط الواردات السنوية من هذا المنتج الطبي البيولوجي إلى البلاد يبلغ 10 ملايين دولار، ومع دخول هذا المنتج في دورة العلاج ووقف الواردات، مع توفير النقد الأجنبي وخلق فرص العمل، سوف يجلب عائدات كبيرة للبلاد من النقد الأجنبي من خلال الصادرات إلى الدول المجاورة والسوق الأوروبية.

وقال مساعد رئيس الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد المعرفي، روح الله دهقاني، في مراسم افتتاح خط إنتاج دواء "آلتيبلاز"، في إشارة إلى الوضع الخاص للصناعة الدوائية في إيران: مجال الصحة والطب والعلاج، وعلى وجه الخصوص، يعد مجال التكنولوجيا الحيوية مصدر اهتمام جاد وأحد القطاعات التي تشهد تطورا في البلاد.

واضاف: اليوم وبمساعدة خبراء وتقنيين إحدى الشركات المعرفية، يتم إنتاج دواء مهم وحيوي للغاية، احتكرته شركة أمريكية، ويتم إنتاجه داخل البلاد في ظل الحظر الجائر.

وتابع قائلا: يعتبر دواء "آلتيبلاز" علاجاً استراتيجياً وحيوياً لمرضى السكتة الدماغية، والذي كان يتم توفيره حتى الآن بالعديد من التحديات من خلال الواردات، ولكن اليوم، وبمساعدة خبراء هذه الشركة المعرفية، أصبحت إيران الدولة الثانية التي تنتج هذا الدواء المعروف.