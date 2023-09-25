بالفيديو.. صورة نادرة لبوتين بمظهر مختلف تمامًا

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وبحسب موقع اوقات الشام فعندما نفكر في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نتخيل عادة الشخصية الحذرة والطلّة الواثقة التي اعتادنا عليها ولكن يبدو أن هناك صورة نادرة تعود إلى فترة التسعينات قد تغير هذه النظرة تمامًا.

وتم تصوير هذا الفيديو خلال عطلة “عيد العمال” بعد وقت قصير من تعيين بوتين، الذي كان آنذاك في الأربعين من عمره وضابطًا في المخابرات السوفيتية ومستشارًا لأناتولي سوبتشاك، عمدة سان بطرسبرغ في ذلك الوقت.

وفي هذا الفيديو الفريد، يمكن رؤية بوتين وسوبتشاك وهما يلعبان تنس الطاولة ضد حراس رئيس البلدية.

وقد ظهرت زوجة بوتين آنذاك، ليودميلا، وهي تصطاد الأسماك، بالإضافة إلى ظهور ابنتيهما ماريا وكاترينا.

كما يمكن رؤية بوتين يجرب لعبة رمي السهام في مقطع آخر تم تصويره في فيلا تابعة لشركة Thomesto الفنلندية، التي تستورد الأخشاب من روسيا.

وتقع هذه الفيلا في جزيرة تورسو في راسيبورغ على الساحل الجنوبي لفنلندا، على بعد حوالي 60 ميلاً غرب هلسنكي.

وفيما يتعلق بمسيرته العسكرية، عاد بوتين إلى لينينغراد (سان بطرسبرغ اليوم) عام 1990 بعد قضاء 5 سنوات كضابط مخابرات في الـ”كي جي بي” في مدينة دريسدن شرق ألمانيا، ثم انضم إلى فريق سوبتشاك حيث أصبح رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية ومسؤولًا عن الصفقات التجارية والاستثمار الأجنبي.