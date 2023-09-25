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طهران تدعو الوكالة الدولية إلى المهنية والموضوعية بالتعامل مع البرنامج النووي

الإثنين ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

دعت طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى الحفاظ على المهنية والموضوعية في تعاملها مع البرنامج النووي الإيراني. وخلال المؤتمر العام للوكالة في فيينا، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد اسلامي إن التعاون بين طهران والوكالة الدولية يجب ألا يتأثر بأجندات سلبية، ودعاها الى اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على سرية المعلومات.

العالم - خاص بالعالم

الموضوع النووي الايراني الذي يراوح مكانه بسبب عدم التزام الاطراف الغربية بوعودها وانسحاب امريكا الاحادي الجانب من اتفاق 5+1، تتوالى مستجداته، حيث تنعدم المهنية والموضوعية في تعامل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع البرنامج النووي الإيراني بحسب ما اعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد اسلامي خلال المؤتمر العام للوكالة في فيينا، قائلا ان التعاون بين طهران والوكالة الدولية، يجب ألا يتأثر بأجندات سلبية، متوقعا ان يتم إعلان إغلاق ملف القضايا المتبقية.

وقال إسلامي: ندعو الى اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على سرية المعلومات. ايران سمحت للوكالة باستئناف عملها في طهران وفقا لبرنامج عمل جديد ورفضت المفتشين انطلاق من حقها المنصوص عليه في المادة التاسعة من اتفاقية الضمانات الطوعية الشاملة.

وكانت ايران علقت قبل ايام أنشطة العديد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين تم تعيينهم للتحقق من الأنشطة في إيران الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي في إيران.

خطوة اثارت امتعاض الولايات المتحدة والغرب والوكالة، واصدر رئيسها رافاييل غروسي بيانا وصف فيه الاجراء بغير المناسب وغير المسبوق الذي يؤثر على التخطيط الطبيعي لأنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة في إيران ويتعارض بشكل واضح مع التعاون الذي ينبغي أن يكون بين الوكالة وإيران.

ايران عادت وأكدت مرة جديدة عدم حاجتها للأسلحة النووية، وقال الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي في مقابلة مع قناة سي إن إن الأميركية: لا مكان للاسلحة النووية في عقيدة ايران الدفاعية، واضاف إن قرار ايران رفع نسبة تخصيب اليورانيوم الى 60% لا يعني التوجه نحو إنتاج سلاح نووي انما هو رد على السلوك الأوروبي والأميركي غير الملتزم.

وقال الرئيس الايراني: لم نثق في بعض مفتشي الوکالة الدولية، ولو كنا نريد منع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من تفتيش الأنشطة النووية الإيرانية، كانت لدينا طرق أخرى وكنا سنقول رسميا إننا لن نتعاون، في حين أن قرار إيران قائم على التعاون منذ البداية.

واضاف رئيسي أن طهران لا مشكلة لديها في مبدأ تفتيش منشآتها النووية وعلى الوكالة ان تلتزم التقارير التي اصدرتها من قبل وتؤكد سلمية البرنامج النووي والتزام ايران الكامل بتعهداتها.

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طهران تدعو الوكالة الدولية إلى المهنية والموضوعية بالتعامل مع البرنامج النووي

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