شاهد/عسكريون امريكيون يعيشون في ثكنات قذرة مغطاة بالعفن!

العالم- الامريكيتان

ويضطر الآلاف من العسكريين في الولايات المتحدة إلى العيش في ظروف رهيبة في ثكنات قذرة مغطاة بالعفن وتغمرها مياه الصرف الصحي، حسبما ذكر موقع "بيزنيس إنسايدر" نقلاً عن تقرير للحكومة الأمريكية.

في إحدى المنشآت، يكون الأفراد العسكريون مسؤولين عن تنظيف النفايات البيولوجية التي قد تبقى في الثكنات بعد الانتحار، حسبما ذكره موقع "بزنس إنسايدر".

وأشار التقرير إلى أن ثكنات القوات المسلحة للولايات المتحدة كانت في حالة مريعة، العفن في كل مكان، والأرضيات قذرة، وتفشي الحشرات والآفات الأخرى، والمجاري الفائضة، والمياه البنية القذرة الجارية من الأنابيب.

وأشار الصحفيون أيضًا إلى أن العيش في مثل هذه الظروف يؤثر على الصحة العقلية للمقاتلين، مما يسبب نوبات الهلع أوالجنوح لتعاطي المخدرات، مما قد يقوض فعاليتهم القتالية.