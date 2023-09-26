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اسلامي لغروسي: إيران لن تترك أي ضغوط سياسية دون رد

اسلامي لغروسي: إيران لن تترك أي ضغوط سياسية دون رد
الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

انتقد نائب رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي، نهج الدول الغربية التي تحاول استغلال قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للضغط على إيران من خلال الضغوط السياسية واللجوء إلى العقوبات، وقال: ان إيران لن تترك أي ضغوط سياسية دون رد.

العالم - ايران

جاء ذلك خلال لقاء محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على هامش الاجتماع السنوي الـ67 للمؤتمر العام للوكالة المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، حيث تباحثا حول تطوير العلاقات الثنائية والتعاون الفني بين إيران والوكالة.

وفي هذا اللقاء، ناقش إسلامي وغروسي أيضًا سبل تطوير التعاون المتبادل بين إيران والوكالة.

وانتقد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية نهج الدول الغربية وقال: إن هذه الدول تحاول استغلال قدرة الوكالة للضغط على إيران عبر الضغوط السياسية واللجوء إلى العقوبات.

وطالب اسلامي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحفاظ على الحياد والمهنية وعدم السماح لهذه الدول باستخدام تقارير الوكالة كذريعة للضغط على إيران.

واشار الى القدرات الهائلة للتكنولوجيا والصناعة النووية في إيران والتي تستخدم لخدمة الشعب، وأكد: ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لتقديم هذه القدرات بما يتماشى مع خطط الوكالة وأيضا لخدمة الإنسانية في مناطق أخرى من العالم.

وأوضح: إن الضغوط السياسية الظالمة التي تمارسها الدول الغربية ضد إيران كانت غير مجدية وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تترك أي ضغوط سياسية دون رد.

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