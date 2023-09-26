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إنعقاد اللجنة التجارية الإيرانية - العراقية المشتركة + صور

إنعقاد اللجنة التجارية الإيرانية - العراقية المشتركة + صور
الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

إنعقدت اللجنة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة اليوم الثلاثاء في طهران، وهو الاجتماع الثاني من نوعه بعد مرور 5 سنوات.

العالم - إيران

ترأس أعمال اللجنة المشتركة كل من مساعد وزير التجارة والصناعة والمعادن الإيراني ومساعد وزير التجارة العراقي، بمبنى منظمة التنمية التجارية في طهران.

هذا وأكد مدير مكتب غرب آسيا بالمنظمة "فرزاد بيلتن"، أن الاجتماع ناقش محورين أساسيين وهما تسهيل وتطوير التجارة البينية، وتعزيز البنى التحتية التجارية.

وأشار أن الجانبين بحثا أيضا تسهيل تبادل العملات الاجنبية وتعزيز نقل وشحن البضائع وترسيخ التعاون بين هيئات المقاييس والجمارك والمدن الصناعية والمناطق التجارية الحرة.

وبيّن أن التنمية التجارية تستدعي إنشاء البنى التحتية المناسبة، وبخصوص العراق توجد مشاكل في البنى التحتية الفنية بالمحطات والاسواق الحدودية بجانب تباين ساعت عمل هذه المحطات وجمارك البلدين، الأمر الذي يؤدي بعض الاحيان الى ايجاد طابور طويل من الشاحنات في هذه المحطات الحدودية.

يذكر أن "يحيى آل إسحاق" رئيس الغرفة التجارية المشتركة مع العراق من الجانب الإيراني، كان قد أكد ملامسة صادرات إيران للبلد الجار 10.52 مليار دولار في السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار 2021 مع إمكانية بلوغها مستوى 20 مليار دولار.

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