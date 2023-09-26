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رئيسي وبوتين يجريان إتصالا لبحث الوضع في ناغورنو قره باغ

رئيسي وبوتين يجريان إتصالا لبحث الوضع في ناغورنو قره باغ
الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

أجرى الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي والروسي فلاديمير بوتين إتصالا بحثا فيها الوضع في إقليم ناغورنو قره باغ وأكدا على أهمية حل جميع القضايا المتعلقة بالأزمة بطرق سلمية عبر السياسة والدبلوماسية.

وأشار الرئيسان الإيراني والروسي في المكالمة الهاتفية بينهما إلى آخر المستجدات الإقليمية مشددين على حلحلة القضايا في منطقة القوقاز الجنوبية عبر الحوار بين البلدين و في إطار 3+3 بعيدا عن التدخلات الأجنبية.

وفي المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الإيراني والروسي، أكد الرئيس رئيسي على الإسراع في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة و المشاريع المشتركة بما فيها النقل و تبادل الطاقة و إكمال طريق الشمال إلى الجنوب.

وأعرب رئيسي عن تقديره لدعم روسيا لعضوية إيران في مجموعة‌ بريكس قائلا: مجموعة بريكس أرضية خصبة لتطوير العلاقات بين إيران وروسيا وسائر الدول الأعضاء.

بدوره قال الرئيس الروسي فلاديمر بوتين في هذا الحوار الهاتفي: شهد مستوى التجارة الثنائية بين البلدين في العام الفائت رقما قياسيا.

و أعرب الرئيس الروسي عن أمله في تنفيذ خطوط سكك الحديد بين رشت وآستارا و اتصال الخطوط الحديدية بين إيران و أذربيجان و روسيا واصفا إيران شريكة استراتيجية‌ بالنسبة إلى موسكو.

و أشار الرئيسان الإيراني و الروسي إلى آخر المستجدات الاقليمية مشددين على حلحلة القضايا في منطقة القوقاز الجنوبية عبر الحوار بين البلدين و في إطار 3+3 بعيدا عن التدخلات الأجنبية.

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