انفجاران قويان يهزان قلب السويد!

العالم - أوروبا

ففي وقت متأخر من يوم الإثنين وقع انفجار في منطقة هاسيلبي، إحدى ضواحي العاصمة ستوكهولم.

وأفادت تقارير بأن انفجار هاسيلبي نجم عنه إصابة ثلاثة أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى، ولم تُعرف حالتهم.

وفي الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، أدى انفجار في لينكوبنغ، على بعد حوالي 175 كيلومترا إلى الجنوب الغربي، إلى تمزيق واجهة مبنى مكون من 3 طوابق، ما أدى إلى تناثر الحطام في منطقة انتظار السيارات.

وبينما لم يعرف ما إذا كانا الانفجاران مرتبطان ببعضهما البعض، أفادت تقارير بأن الانفجار الثاني مرتبط بصراع بين عصابات.

هذا وفتحت الشرطة السويدية تحقيقا في فعل متعمد، بعد حريق أتى يوم أمس على مسجد في إسكلستونا في وسط البلاد.

وقالت الشرطة على موقعها على الإنترنت الثلاثاء، إن "التحقيق في الحريق مستمر. وستقوم الشرطة بمقابلة الشهود والتحقق مما إذا كانت هناك كاميرات مراقبة في المنطقة".