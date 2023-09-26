شاهد.. رقص وغناء اليهود في المسجد الأقصى!

العالم- فلسطين

وكان عشرات آلاف المستوطنين المقتحمين للمسجد الاقصى أقاموا اول امس الاحد أدوا طقوساً وصلوات تلمودية قرب مصلى باب الرحمة، وأقاموا حلقات رقص وغناء أمام باب القطانين، أحد أبواب الأقصى.

ورقص وغناء.. احتفالات اليهود عند حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى

رقص وغناء اليهود عند حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى

بينما نظم المئات منهم مسيرات استفزازية داخل البلدة القديمة وفي حاراتها المختلفة، وأدوا طقوسهم التلمودية أيضاً عند أبواب الأقصى، خصوصاً في منطقة باب القطانين، وباب السلسلة، وباب الأسباط، وأقاموا حلقات رقص وغناء تخللها إطلاق هتافات عنصرية ضد العرب.

كذلك اقتحمت عشرات الحافلات التي تقلّ مستوطنين بلدة الطور إلى الشرق من المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الخاصة، التي انتشرت بأعداد كبيرة لتأمين الحماية للمقتحمين.

وتزامنت احتفالات عيد الغفران هذا العام مع إعلان نشطاء في ما يسمى جماعات الهيكل المتطرفة تأسيس حركة جديدة تسمي نفسها "أبناء جبل موريا"، هدفها الاحتجاج والتظاهر ضد شرطة الاحتلال لتمكين اليهود من أداء كامل الطقوس في المسجد الأقصى بحرية.

واعتبرت أن إجراءات شرطة الاحتلال مع المقتحمين تشكل "معاداة للسامية" "وتمييزاً" ضد اليهود في "أقدس مقدساتهم"، وأنه "قد حان الوقت لإنهاء 2000 عام من التمييز"، بحسب زعمهم.