إيران تقتنص أولى ذهبياتها في الألعاب الآسيوية

وفاز المنتخبان الوطنيان للكرة الطائرة للرجال في إيران والصين على قطر واليابان على التوالي، ليبلغا نهائيات دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانغتشو الصينية.

وحتى الآن وصل المنتخب الوطني للكرة الطائرة إلى النهائي بانتصارين على نيبال والبحرين في الدور التمهيدي وانتصارين في الدور الفاصل ونصف النهائي على تايلاند وقطر ليخوض النهائي الرابع على التوالي في دورة الألعاب الآسيوية.

المنتخب الوطني الإيراني الذي تغلب على الصين في السنوات الماضية، فاز ببطولته الثالثة في هذه البطولة.

وبهذه الذهبية ارتقت القافلة الإيرانية إلى المرتبة العاشرة بجدول الميداليات بذهبية واحدة و 4 ميدايات فضية و 5 ميداليات برونزية.