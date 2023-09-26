الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٢:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

إيران تقتنص أولى ذهبياتها في الألعاب الآسيوية

إيران تقتنص أولى ذهبياتها في الألعاب الآسيوية
الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

هزم المنتخب الوطني الإيراني للكرة الطائرة الصين وذلك من خلال تقديم عرض محسوب، حيث فاز بأول ميدالية ذهبية في القافلة الإيرانية في الألعاب الآسيوية بمدينة هانغتشو.

وفاز المنتخبان الوطنيان للكرة الطائرة للرجال في إيران والصين على قطر واليابان على التوالي، ليبلغا نهائيات دورة الألعاب الآسيوية في مدينة هانغتشو الصينية.

وحتى الآن وصل المنتخب الوطني للكرة الطائرة إلى النهائي بانتصارين على نيبال والبحرين في الدور التمهيدي وانتصارين في الدور الفاصل ونصف النهائي على تايلاند وقطر ليخوض النهائي الرابع على التوالي في دورة الألعاب الآسيوية.

المنتخب الوطني الإيراني الذي تغلب على الصين في السنوات الماضية، فاز ببطولته الثالثة في هذه البطولة.

وبهذه الذهبية ارتقت القافلة الإيرانية إلى المرتبة العاشرة بجدول الميداليات بذهبية واحدة و 4 ميدايات فضية و 5 ميداليات برونزية.

روابط ذات صلة

ايران في المركز 12 في ختام اليوم الثاني لدورة الألعاب الآسيوية

سلة ايران تهزم الامارات بمستهل مشوار دورة الالعاب الاسيوية

الألعاب الآسيوية 2023.. فضيتان لإيران بـ'التايكواندو'

انسحاب ملاكم سوري بدورة الألعاب الآسيوية بسبب حكم صهيوني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير سوري في السعودية لبحث مواضيع مهمة

بالفيديو..قنديل البحر الكاريبي بلا دماغ وبقدرة تعلم خارقة!

طهران.. انطلاق فعاليات المعرض الدولي العاشر للنقل السككي

أمل للكبار والصغار.. دواء يحفز على إنبات أسنان جديدة!

العين الإسرائيلية.. نتنياهو يوصف بالكذاب بعد تهديده بضرب إيران نووياً

روسيا تفند إدعاء كييف مقتل قائد اسطول روسيا بالبحر الأسود