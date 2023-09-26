إستعداد إيراني للتعاون مع تركيا بهدف تعافي بحيرة أروميه

العالم - إيران

معتمديان أدلى بهذا التصريح، خلال مراسم التوقيع على اتفاق الجولة السادسة من اجتماعات التعاون الاقتصادي بين المحافظات الحدودية الإيرانية والتركية، والذي التأم اليوم الثلاثاء، باستضافة مدينة "وان" الواقعة في شرق تركيا؛ مشيدا بكرم الضيافة الذي لقيه من المسؤولين الأتراك هناك.

وفيما نوّه باجتماعات اللجان المختصة في مجالات النقل والترانزيت والجمارك والتجارة الحدودية والسياحة والتعاون العلمي والجامعي (ضمن هذه الجولة من الاجتماعات الثنائية)، أكد محافظ آذربايجان الغربية على أن نتائج هذه المحادثات أفضت إلى إعداد مسودة الاتفاق بمشاركة مدراء من كلا البلدين.

وأوضح معتمديان أن الاتفاق هذا يتضمن 30 بندا، ويركز بشكل خاص على رغبة الجانبين الإيراني والتركي في تنمية التعاون الشامل بينهما، وبما يشمل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية.

وأضاف أن التعاون في مجال النقل السككي يأتي أيضا في إطار الاتفاق المبرم اليوم، على أمل أن يسهم في زيادة حجم الترانزيت السككي للسلع بين البلدين، من 700 ألف طن إلى مليار ونصف المليار طن سنويا.