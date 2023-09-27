محكمة في نيويورك تتهم ترامب في تضخيم قيمة أصوله وثروته

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وصدر هذا القرار عن القاضي أرثور إنغورون في محكمة ولاية نيويورك بمانهاتن يوم الثلاثاء.

وكانت المدعية العامة في ولاية نيويورك ليتيسيا جيمس قد رفعت دعوى ضد ترامب ومؤسسته في سبتمبر عام 2022، متهمة اياه بتقديم معلومات كاذبة عن قيمة ثروته وأصوله خلال فترة طويلة، لغرض الحصول على شروط أفضل للقروض المصرفية والتأمين.

وقالت المدعية العامة إن ترامب قام بتضخيم قيمة ثروته بمقدار 2.23 مليار دولار في تقاريره المالية التي قدمها للمصارف وشركات التأمين.

وأشارت إلى أن ترامب بالغ في تقدير قيمة منزله في مار إي لاغو بولاية فلوريدات، وشقته في "برج ترامب" في مانهاتن بمدينة نيويورك ومختلف العقارات والممتلكات الأخرى، بما فيها المكاتب وملاعب للغولف.