الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣
٠١:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. مصرع واصابة العشرات جراء حريق في حفل زفاف بمحافظة ⁧عراقية

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

أفادت دائرة صحة محافظة نينوى، صباح اليوم الأربعاء، بتسجيل 100 حالة وفاة وأكثر من 150 مصاباً كحصيلة أولية جراء حادثة حريق قاعات الأعراس في الحمدانية.

العالم - العراق

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "دائرة صحة نينوى، سجلت 100 حالة وفاة وأكثر من 150 مصاباً كحصيلة أولية جراء حادثة حريق قاعات الأعراس في الحمدانية".

ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، بحسب وكالة الانباء العراقية (واع).

من جانبها، أعلنت مديرية الدفاع المدني، استنفار فرق الاطفاء للسيطرة على الحادث.

وأكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخلاء جميع المصابين في الحادث.

وقال الشمري لوكالة "واع"، أنه "توجه إلى محافظة نينوى للوقوف على تداعيات حادث حريق قاعات الأعراس في الحمدانية".

وأضاف، أن "الدفاع المدني تمكن من إخلاء جميع المصابين في حادث الحريق".

تصنيف :

روابط ذات صلة

اندلاع حريق في أكبر مصافي الكويت +فيديو

إنقاذ 20 زائراً من حريق نشب بأعلى بناية فندق في النجف الاشرف+صور

106قتلى ومصابين بحريق في مبنى بجنوب إفريقيا

شاهد.. كوب شاي يودي بحياة 9 أشخاص بالهند!

36 قتيلا بحريق غابات في جزر هاواي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. مصرع واصابة العشرات جراء حريق في حفل زفاف بمحافظة ⁧عراقية

محكمة في نيويورك تتهم ترامب في تضخيم قيمة أصوله وثروته

موسكو: واشنطن فجرت 'السيل الشمالي' لهذا السبب..

وزير الثقافة العراقي يدعو إلى إنتاج أفلام مشتركة مع إيران

مصادر تكشف.. توافق سعودي فلسطيني على مسار حل القضية الفلسطينية سياسيا

العميد حاجي زاده: قدرات إيران تخطّت الحدود الاقليمية