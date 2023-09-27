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الحرس الثوري يضع القمر الاصطناعي "نور 3" في مدار الارض بنجاح  

الحرس الثوري يضع القمر الاصطناعي
الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش

تم وضع القمر الاصطناعي "نور 3" بنجاح في مدار الأرض على ارتفاع 450 كيلومترا من قبل القوة الجو فضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية قبل لحظات بنجاح تام .

العالم - ايران

يتبع ..

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الحرس الثوري يضع القمر الاصطناعي "نور 3" في مدار الارض بنجاح  

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