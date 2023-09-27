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في موقف طريف.. مذيعة قناة العالم تعزف آلة موسيقية

الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٢٤ بتوقيت غرينتش

سجلت قناة العالم سابقة طريفة لمذيعتها الاعلامية علا قاسمي بعدما أمسکت بألة موسيقية ايرانية وحاولت عزفها.

العالم - خاص بالعالم

واستضاف برنامج صباح جديد العازف والموسيقار الايراني فاروق آزاديان للتعرف علی الموسيقی الوترية الايرانية.

وأوضح آزاديان ان "تار" وهي من الالات الموسيقية الايرانية، تصنع من مکونات طبيعية من الشجر الی احشاء الانعام.

وبعدما أکثر آزاديان في سرد تفاصيل عن هذه الالة الموسيقية أغرمت مقدمة برنامج صباح جديد بالتار وطلبت من آزاديان ان يسمح لها تجربة العزف عليها. ثم بدأت بعزفها دون ان تتقن العزف، ما سجل موقفاً طريفاً لم يسبق مشاهدته علی قنوات التلفزة الايرانية.

"تار" هي آلة موسيقية إيرانية، لها عنق طويل وهي آلة وترية من أنواع العوديات، تعتبر أهم آلة في الموسيقى الايرانية. ومن بين الآلات الشائعة في إيران يعتبر تاريخ آلة التار من أكثر الآلات غموضاً. ويعود تاريخ المستندات الصوتية والمرئية والمكتوبة المدروسة حول هذه الآلة إلى حوالي 150 عاماً.

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