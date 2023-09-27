محافظات اليمن تشهد احتفالا جماهيريا حاشد احتفاء بالمولد النبوي الشريف

العالم - اليمن

واكتظت شوارع صنعاء بالحشود الجماهيرية التي توافدت للمشاركة في إحياء ذكرى مولد رسول الإنسانية محمد عليه الصلاة والسلام .. معبرة عن الفرحة بهذه المناسبة التي تهل على الأمة لتكون محطة لتعزيز الولاء والإرتباط بالمصطفى واستلهام العبر والدروس من سيرته العطرة.

وأعلنت مصادر عن توافد نسائي كبير إلى ساحة الاحتفال بالمولد النبوي في ملعب الثورة بالعاصمة اليمنية.

وخلال كلمته امام الحشود اليمنية قائد حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي: جاهلية العصر التي يقودها اللوبي الصهيوني وأتباعه من الولايات المتحدة و"إسرائيل" تروج للشذوذ الجنسي وتفكيك الأسرة

وصرح : اللوبي الصهيوني وحلفائه في الغرب ينتهجون العداء للإنسان والاسلام ومن ذلك إحراق نسخ من المصحف الشريف

وتابع القائد : ما وصلت إليه أميركا و"إسرائيل" من عداء مفضوح للإسلام يحتم على المسلمين التصدي للطغيان