بالصورة.. كلب بايدن يعض 11 عميلا للخدمة السرية بالبيت الأبيض!

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وقال أنتوني جوليلمي، المتحدث باسم الخدمة السرية الأمريكية، للقناة: "بالأمس حوالي الساعة الثامنة مساء، اقترب ضابط بالخدمة السرية من الحيوان الأليف للعائلة الأولى وتعرض للعض. وقدم الطاقم الطبي رعاية طبية شاملة للضابط".

وصرح عميل الخدمة السرية السابق، جوناثان واكرو، أن المشكلة تكمن في أن عائلة بايدن تعرض مئات الموظفين في المقر الرئاسي الأمريكي لخطر جسيم في مكان العمل.

وأشار إلى أن الحادث في حال وقوعه مرة واحدة يمكن أن يعتبر حادثا عرضيا، لكن الحوادث المتعددة تشير إلى أن هناك مشكلة خطيرة.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في وقت سابق أن أجواء التوتر في البيت الأبيض هي السبب في هيجان كلب بايدن، وهجماته المتكررة على الموظفين وعناصر الخدمة السرية.

وأظهرت سجلات جهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة أن الكلب "كوماندر" الخاص بالرئيس الأمريكي، جرح ضباط الجهاز المتمركزين في البيت الأبيض 10 مرات في 4 أشهر.

ولعائلة بايدن كلب آخر من الفصيلة نفسها هو "ميجور"، وقد واجه بدوره صعوبات في التأقلم مع أجواء البيت الأبيض. ولاحقا تقرر إهداؤه لدى أصدقاء للعائلة.