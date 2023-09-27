حشود مليونية تحتفل في أرجاء اليمن+ فيديو

العالم - مراسلون

فعاليات مركزية احتضنتها العاصمة صنعاء والمحافظات الاخرى بحشود واسعة لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف تأكيدا على التمسك بهدي نبي الأمة وغيرة على مقدسات الإسلام واستنكاراً وغضباً للاساءة للقرآن الكريم.

وقال رئيس وكالة الأنباء اليمنية سبأ نصرالدين عامر لقناة العالم:"خرجنا اليوم ويخرج اليمنيين في مختلف الساحات بحشود مليونية غيرمسبوقة احتفالاً بالمولد النبوي الشريف علی صاحبه واله أفضل الصلاة وأزكی التسليم".

وقالت مواطنة يمنية من المشاركات في الحفل:"خرجنا اليوم للاحتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف لنعلن لأعداء الله الذين يسيئون الی القرآن الكريم والی الرسول بأننا أمة لازالت متمسكة بقرآنها وبنبيها وبأعلام الهدی من آل نبيها".

ساحات الاحتفال شهدت زخماً جماهيرياً كبيراً وتزينت بالإعلام والرايات الخضراء وسطح الحاضرون بالاناشيد والمدائح النبوية ورفعوا المصاحف وعبارات في محبة النبي صلوات الله عليه وآله. إضافة إلى عدد من الفقرات التي عبرت عن أهمية المناسبة ومعانيها.

وقال رئيس هيئة الزكاة شمسان أبونشطان لقناة العالم:"نجدد الولاء لرسول الله صلوات الله عليه وعلی آله وسلم ونقول للعالم اننا أبناء اليمن، أبناء الاوس والخزرج وأحفاد الانصار خرجنا بقلوب لمئها الحب والتعظيم لرسول الله صلوات الله عليه وعلی آله وسلم".

الفعاليات تخللتها كلمة متلفزة للسيد عبدالملك الحوثي قائد حركة أنصار الله أكد فيها ان ماوصلت اليه أمريكا و"اسرائيل" من عداء مفضوح للإسلام يحتم على المسلمين التصدي للطغيان بكل الوسائل المشروعة ورفض مخططاتهم الهادفة إلى تمزيق المجتمعات وتفكيك مبادئ المجتمعات المسلمة، مؤكدا أن التفاعل بهذا الحشد يؤكد الإيمان بالقرآن منهجاً وبالرسول قائدا واسوة.

تأتي هذه المناسبة لتترجم محبة النبي صلی الله عليه واله وسلم في قلوب اليمنيين تعكسها مظاهر الفرح والابتهاج بمولده الكريم.