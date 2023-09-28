مغادرة فرنسا النيجر ستفتح الأبواب على أميركا + فيديو

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن مغادرة سفير بلاده في نيامي، إضافة إلى خروج القوات الفرنسية المتواجدة في النيجر.

سلسلة الانقلابات التي تشهدها القارة السمراء تشير إلى تراجع كبير للنفوذ الفرنسي فيها وأفول نجم فرنسا في أفريقيا.. الشعوب الأفريقية تؤكد أنها لا تريد أي خضوع لفرنسا والغرب بعد الآن وأن الوقت حان لتقرير مصيرها بنفسها.

تفاعل ومواقف كثيرة من الناشطين حول ما تشهده القارة الأفريقية.. "لاشين" كتب هنا: يكفي أن فرنسا الاستعمار النازي سرقت الثروات المعادن الحديد وذهب وغيرها في دول الأفريقية التي كانت مستعمرة من طرفها وجاء الوقت لطردها من أفريقيا.

"عبد الخالق" أيضا علق: فرنسا خرجت من النيجر مدحورة وسوف تخرج من كل أفريقيا لأن الاستعمار لا يدوم وعلى الغرب أن يتوقف عن نهب ثروات الشعب الأفريقي ويتوقف اللجوء إلى أوروبا.

أخيرا مع تعليق من "علي شريف" الذي كان له رأي مختلف: تقول المعلومات إن الانقلاب على فرنسا في النيجر خلفه أميركا، ومع مغادرة الفرنسيين ستبقى القاعدة العسكرية الأميركية هناك مُعَززة مُكرمة، وستنتقل إدارة البلد من فرنسا إلى أميركا وكذلك الثروات، إذن أفريقيا لم تصحُ بعد.

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