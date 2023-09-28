نابلس تتحدى الاحتلال وتفتح معرض 'إكسبو 2023'+ فيديو

العالم - مراسلون

اكسبو 2023 يقاوم الاحتلال الإسرائيلي ايضاً.. هذا الحدث الاقتصادي الضخم الذي تحتضنه نابلس العاصمة الاقتصادية لفلسطين بين جبالها فوق مساحة 30 ألف متر مربع بهدف التخفيف من الركود الاقتصادي الناجم عن الحصار الإسرائيلي على المدينة منذ ما يزيد عن عام.

رئيس الوزراء في السلطة الفسطينية محمد اشتية افتتح هذا الحدث الاقتصادي مباركاً انجاز الغرفة التجارية التي بادرت لهذا المعرض.

وقال رئيس الوزراء في السلطة الفلسطينية لمراسلة قناة العالم: "الاحتلال لا يثنينا عن عزيمتنا ومهما وضع من عراقيل نحن نستطيع أن نتجاوزها الاحتلال لا يريد أن يرانا ونحن لا نريد أن نراه ولذلك على مدار التاريخ عرفنا ألأن الشعوب المضطهدة دائما تنتصر، وفي صراح الحجر مع الماء ينتصر الماء بالصرار ولذلك شعبنا مصر على ان ينتصر وان شاء الله كل وان شاءالله كل الاقتصاد يكون رافعة للعملية النضالية ونابلس مفتوحة للاستثمار والتجارة نابلس تسعيد عافيتها، وان الرسالة التي قامت بها الغرفة التجارية هي اننا قادرون أن نعيد سياغة المشهد بالذي نريد وليس بالذي يريد الاحتلال".

الحدث الاقتصادي الضخم سينبض بالحياة لمدة خمسة أيام لدعم الاقتصاد الوطني، يشارك فيه مئات التجار والمصانع من مختلف المحافظات الفلسطينية وجميع مؤسسات مدينة نابلس الحكومية والخاصة.

وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية الزراعية الصناعية الفلسطينية عبده ادريس لمراسلة العالم: "يعد هذا المعرض بمثابة فك الحصار عن نابلس وفتح الآفاق لهذه المدينة العريقة باهلها وسكانها ومجتمعها وهي التاريخ، لذا يجب على الفلسطينيين التكاتف للحفاظ على الارث الفسطيني وفتح الافاق للشباب والمستقبل الفسطيني".

آلاف المواطنين من مختلف المحافظات الفلسطينية زاروا المعرض رغم الحواجز الإسرائيلية المحيطة بمدينة نابلس والتي تعيق سفر وتنقل الفلسطينيين لدعم المنتجات الفلسطينية ولتأكيد حضورهم الوطني.

الفلسطينيون اذا لا يتوقفون عن مقاومة الاحتلال في كل أمور حياتهم.. اليوم فتحت مدينة نابلس ذراعيها للمواطنين بكافة أعمارهم وعلى اختلاف اهتماماتهم ولتقول بأن حصار الاحتلال لم يحاصرها.