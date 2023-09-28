محمد اشتيه للعالم: قادرون ان نعيد صياغة المشهد بالذي نريده لا بالذي يريده الاحتلال

العالم - خاص بالعالم

وقال اشتية خلال تفقده معرض إكسبو 2023 في مدينة نابلس لمراسلة قناة العالم: "الاحتلال لا يثنينا عن عزيمتنا مهما وضع من عراقيل، نستطيع أن نتجاوزها، مؤكدا أن الاحتلال لا يريد أن يرانا ونحن لا نريد أن نراه ولذلك على مدار التاريخ عرفنا أن الشعوب المضطهدة دائما تنتصر، وفي صراع الحجر مع الماء ينتصر الماء بالإصرار ولذلك شعبنا مصرا على أن ينتصر وإن شاء الله كل وان شاء الله كل الاقتصاد يكون رافعة للعملية النضالية ونابلس مفتوحة للاستثمار والتجارة نابلس تستعيد عافيتها، وان الرسالة التي قامت بها الغرفة التجارية هي أننا قادرون أن نعيد صياغة المشهد بالذي نريد وليس بالذي يريد الاحتلال".

هذا وافتتح في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية معرض 'إكسبو2023' وهو الحدث الاقتصادي الضخم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويأتي المعرض في إطار المساعي الرامية لكسر الحصار المفروض على العاصمة الاقتصادية لفلسطين.