شاهد.. معارض توثق ملحمة الدفاع المقدس في خوزستان غربي إيران

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تقام في محافظة خوزستان بالتزامن مع سائر محافظات الجمهورية الاسلامية الإيرانية فعاليات الاسبوع المقدس والذي كرسته إيران كاسبوع بالاحتفاء بذاكرة تلك الحرب المفروضة التي شنها النظام الصدامي عليها.

بعد الثورة الاسلامية سجلت المرأة الايرانية حضورا بارزا في مختلف المجالات وحضيت بمكانتها فكانت على قدر المسؤولية فوقفت أما وزوجا واختا وشاركت في مراحل مسيرية في البلاد.

أسبوع الدفاع المقدس اسبوع لتمجيد قيم الايمان والصبر والشهادة والبطولة وتخليد ذكرى الشهداء كي تعي الاجيال الشابة اكتشاف الرأس المال الرمزي الذي تتميز به الثورة الإسلامية الإيرانية.

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