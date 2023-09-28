الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٩:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

السفير الايراني في السعودية يؤكد على تفعيل العلاقات التجارية بين البلدين

السفير الايراني في السعودية يؤكد على تفعيل العلاقات التجارية بين البلدين
الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في السعودية خلال لقائه مع نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية السعودي، على ضرورة تفعيل العلاقات التجارية بين طهران والرياض.

العالم - ايران

وأفادت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرياض، ان سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي رضا عنايتي، تباحث خلال لقائه ، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية السعودي سعود الساطي بشان العلاقات الثنائية والمنطقة واكد على تفعيل العلاقات التجارية بين البلدين.

وتولى علي رضا عنايتي قبل فترة مهمته سفيرا جديداً للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة العربية السعودية.

وشغل عنايتي في السابق منصب نائب السفير في الرياض، والسفير لدى الكويت، ومساعد الوزير والمدير العام لمنطقة الخليج الفارسي في الخارجية.

روابط ذات صلة

السفير الإيراني لدى الرياض يجتمع مع وكيل الخارجية السعودية للشؤون القنصلية

عنايتي: رئيسي كلفني توثيق العلاقات مع السعودية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

 أمير قطر يتسلم أوراق اعتماد السفير الإماراتي الجديد لدى الدوحة

زياره وزير صهيوني للسعودية ومسار التطبيع   

وزير التراث الثقافي: جدول الاعمال يتضمن الغاء تاشيرات الدخول مع الدول الجارة

القسام تفشل خطة للإحتلال بطوباس

بالصور.. رئيس الوزراء العراقي يزور المصابين في حادثة حريق الحمدانية

السفير الايراني في السعودية يؤكد على تفعيل العلاقات التجارية بين البلدين