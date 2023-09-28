السفير الايراني في السعودية يؤكد على تفعيل العلاقات التجارية بين البلدين

العالم - ايران

وأفادت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرياض، ان سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي رضا عنايتي، تباحث خلال لقائه ، نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية السعودي سعود الساطي بشان العلاقات الثنائية والمنطقة واكد على تفعيل العلاقات التجارية بين البلدين.

وتولى علي رضا عنايتي قبل فترة مهمته سفيرا جديداً للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة العربية السعودية.

وشغل عنايتي في السابق منصب نائب السفير في الرياض، والسفير لدى الكويت، ومساعد الوزير والمدير العام لمنطقة الخليج الفارسي في الخارجية.