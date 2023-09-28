شاهد.. موسكو تعلن استعدادها للتفاوض مع كيف.. هل تمصت مدافع الحرب؟

العالم - خاص بالعالم

لا تتوقف روسيا عن البحث عن تكتيكات جديدة، بالتزامن مع تنفيذ استراتيجية انهاك اوكرانيا والغرب.

فعلى منطقتي أوديسا وميكولايف جنوبي اوكرانيا، شن الجيش الروسي هجوم واسع بعشرات الطائرات المسيرة. قالت كييف انها تمكنت من اسقاط اكثر من 30 منها.

وقالت المتحدثة باسم القيادة العسكرية الجنوبية الأوكرانية ناتاليا غومينوك: "الليلة، أُطلقت مجموعات من الطائرات المسيّرة.. عملت الدفاعات الجوية على طول الناحية الجنوبية بأكملها تقريبا، في منطقتي أوديسا وميكولاييف. وأيضا إلى الشمال، استهدفت هجمات العدو وسط أوكرانيا".

وعلى الجبهة الشرقية، شنت القوات الروسية هجمات قوية لاستعادة مواقع كانت قد خسرتها، بحسب مسؤولين في الجيش الاوكراني، اكدوا ان قريتي أندري-يفكا وكليش-يفكا بالقرب من مدينة باخموت المدمرة، تعرضت لاكثر من خمسمئة قصف روسي بينها اشتباكات قتالية وهجمات جوية.

وفي روايتها عن النشاط العسكري، أفادت وزارة الدفاع الروسية أيضا بوقوع قتال عنيف في المنطقة، وقالت إن قواتها صدت عشر هجمات شنتها القوات الأوكرانية بالقرب من كليش-يفكا وجنوبا بالقرب من قرية نيفي-لسكي، معلنة استسلام جنود اوكرانيين على محور زابوروجيه.

ووسط تصاعد القتال، اعلنت موسكو استعدادها للتفاوض مع كييف، لكن مع الاخذ ما وصفته بالحقائق على الارض، ومصالحها الامنية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "نحن مستعدون للتفاوض ودراسة أي مقترحات جادة، لكن لا يمكن الحديث عن أي وقف لإطلاق النار خلال المفاوضات. لأننا قد خدعنا بالفعل في هذا مرة واحدة".

اعلان لافروف لم يخلوا من التحذير من صعوبة التفاوض مع تاخر كييف في الدخول فيه، محملا الغرب مسؤولية انهيار وحدة اراضي اوكرانيا، برفضها تنفيذ اتفاقات مينسك.