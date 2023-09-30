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المنتجات التقليدية بتونس تواجه صعوبة الترويج بالداخل وتقلّص اليد العاملة

السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

حيثما قادتك قدماك داخل المدينة العتيقة في تونس تعترضك محلات الصناعات التقليدية تفوح منها روائح الماضي بعراقته وامجاده.

العالم - خاص بالعالم

هنا يقف الزائر على حجم المفارقة بين ما يعرض من أزياء تقليدية تستهوي الناظرين وبين ما يرتديه عموم الناس من ألبسة لاأثر فيها غالبا لما تميز بصناعته التونسيون على مر الازمان.

وقال محمد وهو تاجر لباس تقليدي:"نحن التوانسة متمسكون بلباسنا التقليدي".

الجبة عنوان الأصالة التونسية تواجه ضيق إمكانيات الترويج في الداخل و تقلص اليد العاملة المختصة خلال مراحل الانتاح.

لا يختلف الأمر بالنسبة إلى صناعة الشاشية رغم توفر فرص هامة لها في الأسواق الخارجية الا ان عدد الحرفيين لم يعد يفي بحاجة قطاع واعد يعاني بدوره اشكالات مختلفة.

سوق السراجين المعروف بصناعة سروج الخيل منذ بداية القرن 18 اندثر تماما وتحول من تبقى من حرفييه نحو سوق السكاجين الذي يضم صناعات متنوعة من المواد الجلدية لم تعد في أغلبها تستهوي الباحثين عن عمل ما بات يمثل تهديدا جديا لاستمرار هذه الصناعة مستقبلا.

تقلص الاقبال على الصناعات التقليدية شراء وممارسة احد نتائج الوضع الاقتصادي الصعب في تونس.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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