إيران جائزة المصطفى(ص) تحظى بمكانة علمية وتقنية رفيعة تقدم مرةً کل عامين

العالم - خاص بالعالم

على هامش انعقاد مهرجان جائزة المصطفى العالمية في إيران قام عدد من المشاركين في المراسم بجولة تفقدية في حديقة 'برديس' للتكنولوجيا بطهران، للاطلاع على أحدث الإنجازات والصناعات التكنولوجية في الحديقة ، والتعرف على ما تبذله ايران من جهود حثيثة لاستكمال رسم ملامح التطور العلمي والتقني.



وقال امين رضا خالقيان مدير عام الشؤون الدولية لحديقة برديس التقنية:"في إطار برامج اسبوع جائزة المصطفى العالمية استضفنا منتخبي هذا الحدث من الدول المختلفة الإسلامية في حديقة برديس للتكنولوجيا كي يتعرفوا على انجازات بلادنا التقنية و ايجاد التنسيق والارتباط بينهم وخبرائنا.



وخلال الزيارة عقد اجتماع تم خلاله شرح المراحل التي قطعتها إيران في مجال التطور العلمي والرؤية المستقبلية لهذا التطور. كما تم شرح تفصيلي لرسم خطوات العمل وخارطة الطريق الواقعية لإنشاء أي حديقة مشابهة بحديقة برديس للعلوم والتكنولوجيا في العالم وشرح أهمية جائزة المصطفى العالمية.



وقال احمد فوزي اسماعيل وهو فائز في جائزة المصطفى لعام 2023:"ايران شهدت تطورا ملحوظا في مجال العلوم و التكنولوجيا وهي الان من الدول المتقدمة علميا ويجب التعريف بها أكثر مما هو الآن. كما يجب أن لا ينسى العالم العلماء القدامى مثل ابن سينا والرازي و الخوارزمي وأن جائزة المصطفى تعمل لايجاد شبكة كي لا يتم نسيان العلماء و الباحثين".



هذا وقد تشهد ايران في هذه الأيام حدثا علميا وثقافيا هاما يتمثل في اعمال الدورة الخامسة لجائزة المصطفى للعلوم والتكنولوجيا، يشارك فيه عدد من النخب والناشطين في مجال العلوم و التقنية وتعتبر جائزة المصطفى جائزة علمية وتقنية رفيعة، يتم تقديمها مرة کل عامين للعلماء والباحثين المتميزين في العالم الإسلامي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...