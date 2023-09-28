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شاهد/كيف يستخدم الذكاء الاصطناعي لخدمة حجاج بيت الله الحرام؟

الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

في تطور ملفت ومبهر، تم تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة حجاج بيت الله الحرام، حيث ظهرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر روبوتًا متجولًا يحمل رفوفًا بداخلها نسخًا من القرآن الكريم.

العالم- منوعات

وفيما يبدو، يمكن للمعتمرين والزوار التفاعل مع هذا الروبوت القائم على الذكاء الاصطناعي من أجل الحصول على نسخ من القرآن الكريم والماء وغيرها من الأمور، مما يضيف بعدا تكنولوجيا جديدا لخدمة الحجاج والمعتمرين في أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

تعكس هذه الخطوة الرائدة استخدام التكنولوجيا الحديثة في تيسير الخدمات الدينية وتقديمها بشكل أفضل وأسهل لحجاج بيت الله الحرام، مما يعزز تجربتهم الدينية ويسهم في تقديم خدمة متميزة في موسم الحج والعمرة.

يأتي هذا الإنجاز كمثال على توظيف التقنية والذكاء الاصطناعي في تلبية احتياجات الجماهير الدينية وتحسين تجاربهم، ويُظهر كيف يمكن للتكنولوجيا أن تكون شريكا فعّالا في تقديم الخدمات الدينية.

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