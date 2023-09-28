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ایران تشکر قطر على دورها في تحرير الاموال الايرانية المفرج عنها

ایران تشکر قطر على دورها في تحرير الاموال الايرانية المفرج عنها
الخميس ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

شکر سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدی قطر "حميد دهقاني" اثناء لقائه رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني" قطر على دورها البنّاء في تحرير الاموال الایرانية المجمدة.

وقد التقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في قطر حمید دهقاني مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وثمن دهقاني في هذا اللقاء دور قطر البارز في تنفيذ عملية تبادل السجناء والإفراج عن الأموال الايرانية المجمدة والبدء في استخدام الودائع الایرانية في الحسابات المصرفية الإيرانية لدى البنوك القطرية.

تجدر الإشارة الى أنه في الاجتماع المشترك بين محافظ البنك المركزي الإيراني ومحافظ البنك المركزي القطري، تم التوصل الى الاتفاقيات اللازمة بشأن بدء العمليات المصرفية من أجل استخدام موارد النقد الأجنبي المحولة الى البنوك الإيرانية الستة في قطر.

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ایران تشکر قطر على دورها في تحرير الاموال الايرانية المفرج عنها

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