ایران تشکر قطر على دورها في تحرير الاموال الايرانية المفرج عنها

وقد التقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في قطر حمید دهقاني مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وثمن دهقاني في هذا اللقاء دور قطر البارز في تنفيذ عملية تبادل السجناء والإفراج عن الأموال الايرانية المجمدة والبدء في استخدام الودائع الایرانية في الحسابات المصرفية الإيرانية لدى البنوك القطرية.

تجدر الإشارة الى أنه في الاجتماع المشترك بين محافظ البنك المركزي الإيراني ومحافظ البنك المركزي القطري، تم التوصل الى الاتفاقيات اللازمة بشأن بدء العمليات المصرفية من أجل استخدام موارد النقد الأجنبي المحولة الى البنوك الإيرانية الستة في قطر.