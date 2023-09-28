قائد القوة البرية:معداتنا الاستخباراتية الجديدة لا تشكل تهديدا لدول الجوار

العالم- ايران

وبمناسبة أسبوع الدفاع المقدس وفي مراسم ضم التجهيزات الاستخبارية الجديدة للقوات البرية للجيش الايراني ،أكد قائد القوات البرية للجيش الايراني العميد " كيومرث حيدري" على توصيات القائد العام للقوات المسلحة بشأن الحاجة الى النخب الاستخبارية في كافة المجالات،معتبرا هذه النخب بمثابة القدرة على إضافة عمق للمعلومات وخاصة جعل شبكة المعلومات أكثر ذكاء.

وفي إشارة الى التغيير الذي طرأ على هيكلية القوات البرية للجيش في السنوات الأخيرة،اوضح العميد حيدري بأن الجزء الأكثر أهمية في تغيير هيكل القوة البرية للجيش هو في مجال وحدات الاستخبارات، وقد احتاجت هذه الوحدات الى تنظيم وتدريب ومعدات خاصة من أجل اكتساب المعلومات الاستخبارية وتعميق المعلومات وجمعها بذكاء وهو ما يتم توفيره لها في جدول التنظيم اليوم.

واستطرد في هذا الاطار ، أن جميع المعدات والأسلحة هي محلية بالكامل ويتم توفيرها من قبل صناعات وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة وشركات المعرفة وجهاد الاكتفاء الذاتي ومجاهدي الاسلام الخبراء والمقتدرين .

واعلن العميد حيدري عن ضم مختلف أنواع الطائرات بدون طيار والرادارات والموجهات المتعددة والكاميرات الضوئية وأنظمة المراقبة المتنقلة الى وحدات استخبارات القوات البرية للجيش لغرض الاستخبارات الكاملة وجمع المعلومات في عمق الهدف وحراسة حدود البلاد بذكاء.

واضاف موضحا بأن المعدات والأسلحة الاستخباراتية الجديدة للجیش الایراني لا تشكل أي تهديد للدول المجاورة وهي فقط لحراسة الحدود بذكاء وتحقيق استقرار الامن.

تجدر الإشارة الى أن مراسم ضم التجهیزات الاستخباراتية الجديدة للقوات البرية للجيش أقيمت بحضور نائب مقر خاتم الانبياء (ص) اللواء "حسين حسن سعدي" ولفيف من قادة وضباط استخبارات الجيش وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في مقر القوات البرية.