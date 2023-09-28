عودة خرائط نتنياهو الكاذبة

العالم – إنقلاب الصورة

بنيامين نتنياهو أو الممثل الاستعراضي المسرحي، المدمن على حمل الخرائط، والمتقمص هذه الخرائط.. أينما ذهب يحمل الخريطة.. يخطب ويشرح وكأنه في مدرسة أو في صف يقدم للتلاميذ شرحا وتفصيلا.

نتنياهو هذه المرة بعد أن سقطت أوهامع في شرق أوسط بالحروب حمل إلينا خريطة جديدة ليحدث العالم عن شرق أوسط جديد عماده التطبيع بين الكيان الصهيوني والدول العربية.

خريطة مليئة بالأوهام.. الأهم في هذه الخريطة بحسب نتنياهو أن ليس فيها شيء اسمه فلسطين.. لا ضفة غربية.. ولا غزة.. ولا حتى الجولان.. بل تحدث عن خريطة ليس فيها أهل وأصحاب الأرض، وتحدث عن خريطة ليس فيها سوى الكيان الصهيوني وجيران عرب.

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