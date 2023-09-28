السعودية و الاحتلال.. هل بدأ التطبيع؟

العالم – باختصار

حضر وزير السياحة في الكيان في هذه الزيارة مؤتمرا لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وزارة السياحة الإسرائيلية: "كاتس هو أول وزير إسرائيلي يترأس وفدا رسميا للسعودية".

وفي تطور آخر قدم مبعوث سعودي أوراق اعتماده للسلطة الفلسطينية كسفير غير مقيم.

المبعوث "نايف بن بندر السديري" وصل رام الله باعتباره قنصلا عاما لدى السلطة برام الله.

السديري: مبدأ "الأرض مقابل السلام" هو أساس التطبيع مع "إسرائيل".

كيان الإحتلال لم يقدم أية تنازلات على أساس هذا المبدأ في إتفاقيات التطبيع مع البحرين والإمارات.

الكيان وسع مشاريعه الاستيطانية بشكل كبير منذ اتفاقيات التطبيع 2020 مع البحرين والإمارات.

ولي عهد السعودية قال لمحطة فوكس نيوز بنيويورك: نقترب بشكل مطرد من تطبيع العلاقات مع "إسرائيل".

نتنياهو صرح بدوره بلقائه مع بايدن بنيويورك: التطبيع مع السعودية جار بالفعل.

نتنياهو شكر السعودية لسماحها بهبوط طائرة تحمل ركابا "إسرائيليين" بشكل إضطراري بمطار جدة.

مراقبون: حل الدولتين بفلسطين أحد الشروط السعودية للتطبيع يواجه رفض اليمين المتطرف بحكومة نتنياهو.

تساؤلات: هل ستمضي السعودية قدما نحو التطبيع رغم علمها برفض الكيان حل الدولتين جملة وتفصيلا؟

وهل سيكون هذا الشرط مجرد مدخل شكلي لتسويغ التطبيع ووضع القضیة الفلسطينية بمتاهات النسيان؟

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..