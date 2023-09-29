الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣
٠١:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

بلينكن: المزيد من الدول تحذر بكين من استخدام القوة ضد تايوان

بلينكن: المزيد من الدول تحذر بكين من استخدام القوة ضد تايوان
الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٤٦ بتوقيت غرينتش

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، بأن الكثير من الدول "تحذر بكين" من احتمال استخدام القوة ضد تايوان.

العالم-الامریکیتان

وأشار بلينكن إلى أن "50% من حركة الحاويات في العالم تمر عبر مضيق تايوان كل يوم، وإذا اندلعت أزمة حول تايوان، فستنشأ أزمة اقتصادية عالمية".

وقال بلينكن: "شهدنا، في العام الماضي، وحده، تقاربا كبيرا للغاية في وجهات النظر بين البلدان بشأن القضية في جميع أنحاء العالم سواء في المنطقة (آسيا والمحيط الهادئ) أو خارجها".

وأوضح في مقابلة مع مجلة "أتلانتيك": "50% من حركة الحاويات في العالم تمر عبر مضيق تايوان كل يوم، ويتم إنتاج 70% من أشباه الموصلات هناك.. إذا اندلعت أزمة حول تايوان بسبب تصرفات الصين، فإن الاقتصاد العالمي سيشهد فوضى عارمة".

وأضاف: "محاولات واشنطن لتطوير نهج مشترك مع الحلفاء والشركاء الأجانب تجاه الصين تؤتي ثمارها.. فمثلا فيتنام تريد إقامة شراكة أقوى وأكثر شمولا مع الولايات المتحدة، والعلاقات بين واشنطن وهانوي تصل إلى مستوى جديد وغير مسبوق".

يشار إلى أن الصين زادت في الأشهر الماضية من وتيرة المناورات والطلعات الجوية، وهي تشدد على أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، وتتعهد باستعادة السيطرة عليها وبالقوة إن لزم الأمر.

هذا وأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في وقت سابق، خلال محادثاته مع مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان، أن قضية تايوان تظل خطا أحمر في العلاقات بين واشنطن وبكين لا يمكن تجاوزه.

كما قالت المتحدث باسم الجيش الأمريكي، كريستين وارموث، أن الصراع العسكري بين واشنطن وبكين في آسيا والمحيط الهادئ ليس حتميا ويمكن منعه، لأجل هذا تلزم مشاركة المؤسسة العسكرية الأمريكية في ذلك.

روابط ذات صلة

البنتاغون: روسيا والصين هما التهديدان الرئيسيان في مجال الأسلحة النووية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بلينكن: المزيد من الدول تحذر بكين من استخدام القوة ضد تايوان

البنتاغون: روسيا والصين هما التهديدان الرئيسيان في مجال الأسلحة النووية

السفير الإيراني لدى السعودية يؤكد ضرورة تفعيل العلاقات التجارية بين البلدين

الأسد: هناك من ينظر إلى الوطن كمكان للإقامة فقط والبعض يعتبره مصدرا للمال

بالفيديو/حقيقة ظهور الغيلان في ليبيا وعلاقتهم بإعصار دانيال

قاليباف:الإيرانيون في الخارج يجب أن يكون لهم ممثلون في البرلمان