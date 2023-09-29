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رئيس 'التعبئة' الايرانية: الشهداء مثال بارز لحب الوطن والدفاع عنه

رئيس 'التعبئة' الايرانية: الشهداء مثال بارز لحب الوطن والدفاع عنه
الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس منظمة تعبئة المستضعفين العميد غلام رضا سليماني إن حب الوطن ليس ترديد الشعارات في الفضاء الإلكتروني، بل الشهداء هم المثال البارز للتضحية والدفاع عن تراب الوطن.

العالم- ايران

وقال العميد سليماني، الخميس، في حفل افتتاح المؤتمر الوطني للقادة والمقاتلين الشهداء الـ 24 الفا في محافظة أصفهان، وإحياء ذكرى أسبوع الوحدة ومولد النبي محمد (ص) وانطلاق أكبر حدث ثقافي في المحافظة: ان كل نجاحاتنا متجذرة في ثقافة التضحية والشهادة، وبناء على تصريحات سماحة قائد الثورة الاسلامية فان الشعب الايراني يريد أن يتسلق قمم العالم بتمسكه بهذه الثقافة.

واضاف: الوطنيون الحقيقيون هم الشهداء، لافتا الى ان لدينا 24 ألف شهيد وطني في محافظة أصفهان، في حين أن ادعياء الوطنية المقيمين في الخارج امتنعوا عن الدفاع خلال فترة الحرب المفروضة (1980-1988) وهرّبوا أبناءهم إلى الخارج كي لا يؤدوا واجب الخدمة في الجيش.

واضاف العميد سليماني: أن البعض بتقديمهم العديد من الابناء في سبيل الثورة قد ترجموا المعنى الحقيقي للوطنية، وبتمسكهم بثقافة الإمام الحسين (ع) تمكنوا من تحقيق النجاح.

وصرح ان بعض ادعياء الوطنية في الفضاء الإلكتروني ووسائل الإعلام المدعومة من الخارج يزعمون أنهم إيرانيون، لكنهم يدعمون من ارتكب أكبر خيانة بحق البلاد.

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رئيس 'التعبئة' الايرانية: الشهداء مثال بارز لحب الوطن والدفاع عنه

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