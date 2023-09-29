شاهد/تدشين مشروع نقل مياة الخليج الفارسي الى اصفهان برعاية رئيس الجمهورية

العالم- ايران

ورعى رئيس الجمهورية تدشين المرحلة الاولى من نقل المياه من الخليج الفارسي وبحر عمان بهدف سد احتياجات المحافظة الى المياه والاعلان عن بدء المرحلة الثانية من هذا المشروع.

كما سيحضر اية الله رئيسي حفل افتتاح الدورة الخامسة لـ "جائزة المصطفى (ص) العالمية"في اصفهان.

وكان نائب رئيس الجمهورية للشؤون التنفيذية "محسن منصوري"، اوضح في تصريح له امس الخميس، أن زيارة آية الله رئيسي لمحافظة أصفهان تستغرق يوما واحدا، وفي اول برنامج لهذه الزيارة سيتفقد خط نقل المياه من بحر عمان إلى أصفهان والاطلاع على تنفيذ المرحلة الثانية من هذا المشروع.

وأضاف منصوري : سيتم خلال هذه الزيارة وبرعاية رئيس الجمهورية تدشين المرحلة الأولى من محطة كهرباء شركة "فولاد مباركة" للصلب بسعة 307 ميغاواط؛ مبينا ان السعة الاجمالية لهذه المحطة تبلغ 914 ميغاواط.

وتابع نائب رئيس الجمهورية : إن محطة الطاقة المتقدمة هذه ذات الكفاءة العالية والمتوافقة مع القضايا البيئية، تم انشاؤها من قبل صناعيين ومهندسين إيرانيين لدى 76 شركة مختصة في مجال توريد وتصنيع وتركيب المعدات.

وبين منصوري ايضا، بأن رئيس الجمهورية سيزور مصفاة أصفهان خلال هذه الزيارة، حيث سيتم تشغيل مشروع مصفاة الديزل (DHT) رسميا.

واكمل منصوري : إن حفل افتتاح جائزة المصطفى (ص) العالمية التي تعرف باسم "النوبل الإسلامية في العالم"، سيقام أيضا في أصفهان بحضور رئيس الجمهورية.