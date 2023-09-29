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قتلى وجرحى جراء انفجار في باكستان

قتلى وجرحى جراء انفجار في باكستان
الجمعة ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٥ بتوقيت غرينتش

اكد مراسل قناة العالم أن ما لا يقل عن 10 أشخاص بينهم قائد شرطة قتلوا وأصيب أكثر من 40 بينهم عناصر شرطة، جراء انفجار في إقليم بلوشستان في جنوب غرب باكستان.

العالم - باكستان

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قتلى وجرحى جراء انفجار في باكستان