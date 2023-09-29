فيديو/اول ميدالية في تاريخ رياضة الجمباز الايراني بدورة الالعاب الاسيوية

العالم- ايران

وحصد "الفتي" اول ميدالية في تاريخ رياضة الجمباز الايراني في دورة الالعاب الاسيوية بعد 80 عاما وذلك في لعبة جمباز المنطّة بمجموع 14/783 نقطة ووقف في المركز الثاني بعد اللاعب الياباني وتقلد الميدالية الفضية.

واهدى مدرب منتخب الجمباز الوطني الإيراني "خير خواه" هذه الميدالية للشعب الإيراني.

وتمكنت البعثة الرياضية الايرانية من التقدم الى المركز التاسع في دورة الالعاب الاسيوية الـ 19 الجارية في هوانغتشو بالصين حتى الان بحصولها على 8 ميداليات ملونة.

واحرز الميداليات السبعة وهي 2 ذهبية و 5 فضية و 1 برونزية لاعبو الووشو والتايكواندو والمبارزة والجمباز.

وتقلد الميدالية الذهبية كل من افشين سليمي ويوسف صبري في الووشو واحرز الميدالية الفضية كل من شجاع بناهي والهة منصوريان ومحسن محمد سيفي في الووشو وآرين سليمي في التايكواندو ومهدي الفتي في الجمباز ونال البرونزية فريق المبارزة المؤلف من علي باكدامن ومحمد رهبري ومحمد فتوحي وفرزاد باهر .