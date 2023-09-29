شاهد.. حيثيات إقالة حكومة "بن حبتور" بهذا التوقيت

العالم - خاص بالعالم

وقال الإعلامي حميد رزق، إن إقالة حكومة "الحبتور" هي امتداد لثورة 21 سبتمبر عام 2014 حيث كانت على ثلاث مراحل الأولى الهبة الشعبية والثانية مواجهة العدوان والثالثة تغيير أوضاع الحكومة في الداخل إلى ما يرضي الشعب.



وأوضح رزق، أن إقالة حكومة الإنقاذ بهذا التوقيت جاء في إطار دخول الثورة في مرحلتها الثالثة بعد ما استطاع اليمن الخروج من مرحلة مواجهة العدوان بقوة وعزيمة ليدخل مرحلة جديدة من المواجهة على المستوى الداخلي والخارجي، مشيرا إلى أن هذه المرحلة ذات طابع سياسي تنموي اقتصادي خدمي.



وبين الإعلامي اليمني، أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة كفاءات بعيدة عن سلبية المحاصصة وعلى أساس قاعدة الشراكة الوطنية، كما ستكون حكومة كفاءات مصغرة وسريعة الاستجابة والتناغم مع الأوضاع المحلية والداخلية بحيث تصبح تجسيدا لإرادة الشعب.

هذا وأعلن مجلس الدفاع الوطني في اليمن الثلاثاء إقالة حكومة الإنقاذ برئاسة 'عبد العزيز بن حبتور'، وتكليفها بتصريف الأعمال.



المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..